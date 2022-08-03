Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL

Уведомление появляется на сайте компании ETS

Жители России не могут зарегистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская компания ETS, а значит, и сдать экзамен. Причиной являются санкции. Соответствующее уведомление появляется при регистрации на сайте компании, передает журналист ИА «Первое областное».

Если при регистрации на сайте в разделе «Адрес» указать Россию, то система не пускает на следующий этап и выдает такое сообщение: «В соответствии с требованиями управления по контролю за иностранными активами мы не можем обработать ваш запрос». Если же указывать другую страну, то переход на следующий этап регистрации возможен.

Весной компания ETS прекратила проведение экзамена на территории России. При этом большинство иностранных учебных заведений, а также некоторые компании при приеме на учебу или работу требуют сертификаты о сдаче экзаменов по системе TOEFL или IELTS.