Россиянам станет проще заполнять заявления через сайт «Госуслуги»

Правительство РФ расширило функции портала

Правительство РФ утвердило изменения в работе портала госуслуг. Теперь пользователям сайта больше не придется заполнять онлайн-заявления целиком вручную и искать бумажные документы. Система сделает это автоматически, сообщает пресс-служба правительства.

Система портала может автоматически запрашивать сведения в органах власти или организациях. Это облегчит гражданам возможность оформить заявление на портале.

«Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными», — пояснила пресс-служба правительства.

Запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг.