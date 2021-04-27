Россиянам с инвалидностью станут доступны электронные сертификаты

С их помощью льготники смогут приобретать средства реабилитации

С октября 2021 года россияне с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Оформить его можно будет на специальной государственной платформе, запуск которой утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«В новой системе будут собраны все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения, где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи. Кроме того, платформу синхронизируют с порталом госуслуг. Через него инвалиды смогут подавать заявление на получение электронных сертификатов»,— говорится в пояснительной записке.

Известно, что электронный сертификат будет привязан к карте «Мир», на которую государство зачислит определенную сумму для покупки инвалидом необходимого средства реабилитации. Но приобрести его можно будет лишь в аптеках, указанных на сайте новой государственной системы.

«В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Таким образом, процесс получения товаров и услуг людьми, которые нуждаются в социальной поддержке, станет проще, удобнее и быстрее»,— говорится в записке к документу.

Однако те, кто не захочет воспользоваться сертификатом, смогут приобретать средства реабилитации самостоятельно, а затем получать компенсацию, или забирать их в Фонде социального страхования.