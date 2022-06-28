Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках

Рассказываем, при каких условиях можно будет держать живность

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, сообщает РИА Новости.

«Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе допускающих использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов», — говорится в сообщении.

Также, согласно поправкам, общее имущество в границах садоводства или огородничества можно передать в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение.

Кроме того, члены некоммерческих организаций до 1 марта 2031 года могут получить в собственность бесплатно без проведения торгов участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности. На это не влияет дата их вступления в членство.

Для садоводческих товариществ отменили обязанность разрабатывать проект планировки территории — ее необходимость будут определять на общем собрании членов СНТ. Также закрепляется право товариществ проводить голосование не только очно, но и дистанционно, а с 1 января 2023 года — через портал госуслуг.