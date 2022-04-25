Россиянам продлили срок действия водительских удостоверений на три года

Соответствующее постановление подписал премьер Мишустин

Все водительские удостоверения, действие которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлевать еще на три года. По мнению экспертов, это избавит автолюбителей от лишних расходов, которые могут доходить до 7 тысяч рублей.

В правительстве России считают, что автоматическое продление прав освободит от нагрузки предприятия транспортной сферы и упростит логистику товаров по стране. Всего продлят порядка 5 миллионов водительских удостоверений.

«Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности», — отметили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

По мнению автоэксперта Льва Воропаева, нововведение позволит водителям сэкономить свое время и деньги на прохождении медкомиссии.

«Иногда медкомиссия выходит в немаленькие суммы; если придется сдавать какие-то дополнительные анализы, там до 7 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Специально обращаться за продлением удостоверений водителям никуда не нужно.