Россиянам показали, как будут выглядеть золотые и серебряные медали выпускников школ

Награды различаются только цветом

Министерство просвещения РФ утвердило внешний вид золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении» I и II степени. Эскизы и описание содержатся в приказе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Обе медали будут изготавливаться в виде ровного круга диаметром 4 сантиметра и толщиной 3 миллиметра. На лицевой стороне наград будет рельефное изображение государственного герба РФ, а над ним два слова: «Российская Федерация».

На оборотной стороне медалей будут изображены раскрытая книга и декоративная ветвь, а также надпись «За особые успехи в учении».





Медали будут выдавать выпускникам в пластиковых футлярах с изображением герба страны. У золотых медалей он будет красного цвета, а у серебряных — синего.

О содержании драгоценных металлов в медалях ничего не говорится.

Золотую медаль можно будет получить вместе с аттестатом, в котором стоят пятерки по всем предметам. При этом ребенок должен сдать ЕГЭ по русскому языку и по одной из других дисциплин не менее чем на 70 баллов.

Серебряная медаль положена выпускникам, в аттестате которых не более двух четверок. При этом ЕГЭ по русскому языку и еще по одному предмету должны быть сданы не менее чем на 60 баллов.