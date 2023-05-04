Россиянам подсказали, в каком месяце выгоднее брать отпуск

Сотрудникам нужно ориентироваться на количество рабочих дней

Первая половина майских праздников уже позади, но сезон отпусков в организациях можно назвать открытым. Эксперты «Российской газеты» подсказали работникам, выгодно ли уходить на отдых в мае. Стоимость рабочих дней в этом месяце может быть больше, чем оплата отпуска, которую высчитывают из среднего заработка.

Потеря в деньгах ожидаема, но опрошенные изданием эксперты сходятся в том, что она будет незначительной: разница в рабочих днях между маем и другими месяцами года не очень существенная.

Дополнительных выходных в связи с майскими праздниками довольно много. Нынешняя рабочая неделя состоит из четырех дней, а затем россиян, работающих на пятидневке, ждут длинные выходные с 6 по 9 мая включительно. После снова наступит короткая рабочая неделя — с 10 по 12 мая. Тем не менее работникам, получающим оклад, не должны снижать зарплату из-за дополнительных выходных.

«С финансовой точки зрения отпуск в июне и июле будет выгоднее мая, а самым выгодным месяцем для отпуска считается август, в котором 23 рабочих дня и 184 рабочих часа. Там рабочие дни „стоят“ дешевле», — отмечают в издании.

Свериться с трудовым календарем 2023 года и запланировать свой отдых можно с помощью материала ИА «Первое областное», где рассказано обо всех предстоящих выходных и праздниках.