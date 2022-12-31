Россиянам напомнили о длинных выходных в январе

Рассказываем, когда начинаются трудовые будни

Впереди россиян ждут восемь выходных дней. Согласно утвержденному производственному календарю, первым рабочим днем в 2023 году станет понедельник, 9 января. Об этом накануне напомнили в Роструде.

Так, в январе россияне будут отдыхать с 1-го по 8-е число. Праздничными днями установлены 1 января — Новый год и 7 января — Рождество Христово.

Всего в наступающем году ожидается восемь государственных праздников, благодаря которым будет шесть длинных выходных.

Более подробно о том, как Россия будет отдыхать в 2023 году, читайте в нашем подробном материале.

Длинные январские праздники — самое время для прогулок и посещения самых разных мероприятий. Куда можно сходить в Челябинске в эти дни — смотрите в нашей афише.