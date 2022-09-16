Россиянам и их детям расскажут о «цифровой гигиене» в интернете

Проект помогает контролировать несовершеннолетних в Сети

Платформа «Россия — страна возможностей» создала проект «Цифровая гигиена детей и подростков». Его цель — помочь ребятам правильно вести себя в интернете и рассказать родителям о мерах контроля за ребенком в информационном пространстве.

По данным проекта, дети стали чаще сталкиваться с мошенниками и угрозами в интернете, видят контент с ненормативной лексикой, эротикой, призывами к насилию, а также фото и видео, которые пропагандируют алкоголь и наркотики.

По словам директора АНО «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив», руководителя проекта #медиабезопасность74 Дмитрия Бабушкина, сегодня очень часто дети в интернете встречаются с хейтом, дискриминацией.

«Важно развивать критическое отношение к информации, показывать инструменты фактчекинга (проверки информации на достоверность), а также развивать культуру онлайн-коммуникации. Мы ведь учим ребенка здороваться и не хамить в реальной жизни? А онлайн-коммуникации, к сожалению, уделяем малое значение. Уверен, сетикет, нетикет, цифровой этикет — как бы ни назвать данное понятие, важно развивать не только у детей, но и у взрослых», — прокомментировал Дмитрий Бабушкин.

Проект предлагает родителям обратить внимание на то, что смотрит и что читает ребенок в интернете, а также проводить беседы о поведении в Сети.

Полезные советы можно найти, например, на платформе институтвоспитания.рф, созданной Министерством просвещения России. Эксперты предлагают добавиться к своему ребенку в «друзья» в соцсетях, чтобы получать больше информации. Важно проверить, чтобы на личных страничках детей не было персональной информации (номер телефона или адрес). Объясните, что общение с незнакомцами может быть небезопасно.

Не стоит категорично запрещать смотреть видео или блогеров на YouTube, которые лично вам не нравятся. Психолог советует выстроить с ребенком диалог и показать, что вам можно доверять.

«Можно, например, подглядеть, что смотрит ваш ребенок, и потом самостоятельно изучить видео блогеров, которые нравятся вашим детям. После этого ненавязчиво завести разговор о тех роликах, которые вы посмотрели, показать свой интерес, обсудить то, что ему интересно. Как вариант, о том, что смотрит ребенок в интернете, у него можно спросить напрямую», — посоветовала психолог Наталья Пришутова.

Можно получить помощь и консультацию по поведению детей и подростков в интернете на сайте «Молодежного цифрового омбудсмена». А на сайте общественной организации «Центр интернет-технологий» можно найти полезный контент по цифровой гигиене. Специалисты рекомендуют изучить его вместе с детьми.