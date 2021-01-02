Россиянам дали советы по употреблению алкоголя в праздники

Главное — не переборщить

В Минздраве РФ дали советы по употреблению алкоголя в праздничные дни. В первую очередь, рекомендуется соблюдать умеренность. Если все-таки решили выпить, выбирайте немного вина или другого некрепкого напитка.

Не обязательно пить алкоголь в Новый год. Можно заменить шампанское на безалкогольное, либо чередовать его с обычными жидкостями. Обязательно нужно закусывать. Замедлят всасывание алкоголя белковые продукты, сыры, мясо. Ни в коем случае не пейте на пустой желудок. Ускоряет метаболизм алкоголя кофе, поэтому откажитесь от его употребления. Опасно смешивать алкогольные напитки с энергетическими.

«Употребление алкоголя может усилить или изменить действие ряда лекарств, привести к серьезным побочным эффектам. Поэтому людям с хроническими заболеваниями, принимающими лекарства, следует быть предельно осторожными. На следующий день пейте больше жидкости», — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Дайте организму время на восстановление, не используйте анальгетики, пейте витамины группы В, С и магний.