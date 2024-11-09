Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце 2024 года

Трудиться дольше, чем обычно, придется в конце декабря

Перед длинными новогодними выходными россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Работать придется с 23-го по 28-е декабря включительно. С 29-го начнутся новогодние каникулы, которые продлятся до 8-го января включительно. Юрист HeadHunter Ольга Владимирова рассказала, почему последняя суббота декабря будет рабочей.

«В 2024 году выходной день переносится с субботы 28-го декабря на понедельник, 30-е декабря. При этом 28-е декабря не будет сокращенным рабочим днем»,— уточнила юрист.

Новогодние выходные продлятся с 29-го декабря по 8-е января включительно, то есть 11 дней. После россиян ждет всего два рабочих дня — четверг и пятница.

Кстати, если вы хотите продлить новогодние каникулы и взять отпуск в январе, то с финансовой точки зрения делать этого не стоит, поскольку в январе меньше всего рабочих дней. Когда брать отпуск выгоднее — читайте в нашем материале.