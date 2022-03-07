Россиян ждет короткая рабочая неделя

Работать будут всего три дня

Новая рабочая неделя для россиян будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочими будут дни с 9 по 11 марта, то есть со среды по пятницу.

Как объяснила агентству «РИА Новости» юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно поэтому этой неделе предшествовала шестидневная рабочая неделя.

По данным Минтруда, следующие длинные выходные ждут россиян в мае: отдыхать будут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.