Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале марта

Международный женский день выпадает на пятницу

В марте россияне вновь уходят на длинные выходные из-за празднования Международного женского дня. В производственном календаре на 2024 год, опубликованном на официальном сайте Государственной думы, сообщается, что на первый месяц весны выпадает 11 выходных дней.

Помимо обычных выходных, нерабочим днем по традиции станет и пятница 8 марта — Международный женский день. А 7-го числа можно будет уйти с работы на час пораньше — этот четверг официально объявлен предпраздничным сокращенным рабочим днем.

Напомним, что завтра будет официальный выходной в честь Дня защитника Отечества, а сегодня работа россиян сокращена на один час. Следующие переносы рабочих дней и длинные выходные выпадают на майские праздники — советуем подумать заранее о развлечениях на эти дни.