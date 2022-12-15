«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение», — замечают в пресс-службе.
Так как в этом году уже выявлены случаи микс-инфекции, тест на грипп могут делать одновременно с мазком на ковид. Это поможет медикам выбрать более эффективную тактику лечения и снизить риск осложнений для заболевших.
До этого тест на грипп в Челябинской области проводили пациентам с тяжелой или нетипичной формой течения ОРВИ.
Между тем эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен в два раза, много случаев пандемического свиного гриппа. В Челябинской области ждут появления микс-инфекции с ковидом и гриппом.
В Челябинской области из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводят противоэпидемические меры. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.
Также Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.