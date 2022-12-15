Россиян с признаками ОРВИ начнут тестировать на грипп

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин

Поликлиники и больницы России начнут проводить тестирование больных на вирус гриппа и другие респираторные инфекции. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал накануне, 14 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение»,

— замечают в пресс-службе.

Так как в этом году уже выявлены случаи микс-инфекции, тест на грипп могут делать одновременно с мазком на ковид. Это поможет медикам выбрать более эффективную тактику лечения и снизить риск осложнений для заболевших.