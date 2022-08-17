Россиян предупредили о рассылке мошеннических писем от имени госучреждений

В Роскомнадзоре напомнили, как распознать фейки

Роскомнадзор предупредил россиян об участившихся случаях рассылок злоумышленниками писем от имени государственных организаций на адреса электронной почты. В своем телеграм-канале ведомство напомнило о том, как отличить настоящее письмо от фейкового.

«Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения»,— предупредили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как открыть письмо, следует обратить внимание на электронный адрес отправителя. Например, официальные письма от самого Роскомнадзора приходят только с почты @rkn.gov.ru.

Кроме того, большинство государственных организаций не занимаются массовой рассылкой писем гражданам и организациям, а отвечают на конкретные запросы заявителей.

Пользователи, получившие письма с подозрительным содержанием, могут написать в общественную электронную приемную Роскомнадзора на официальном сайте ведомства.