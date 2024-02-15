Россиян предупредили о новых фейках про детские пособия

Мошенники используют схему для перевода денег

Объявление о выплате пособий для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей — новая мошенническая схема. Россиян об этом предупреждают в полиции. Ссылка, по которой надо перейти для якобы его оформления, может привести к потере денег.

«В социальных сетях появились сообщения от аферистов о том, что глава государства во время телеобращения 12 февраля 2024 года анонсировал единовременные выплаты семьям с детьми. Нужно лишь пройти по ссылке. Мошенники намеренно создают группы в соцсетях, выдавая за официальные сообщества органов власти. Как правило, в таких группах также много ботов, распространяющих недостоверную информацию», — пояснили в полиции.

Эти выплаты ввели в России лишь единожды в 2020 году, и они были актуальны в период эпидемии ковида. Про все официальные пособия для семей и выплаты можно узнать только на официальном сайте «Госуслуги» или в приложении.