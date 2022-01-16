Россиян предупредили о новой схеме телефонного обмана через «Госуслуги»

Портал разослал пользователям предупреждение

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги», рассказал изданию «Коммерсантъ» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Для этого они присылают специальный код по СМС и просят его назвать. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей, узнают их личные данные и используют их по своему усмотрению.

«Пользователям стоит использовать двухфакторную аутентификацию, это в любом случае затруднит вход в личный кабинет»,— сказал Владимир Ульянов.

Минцифры РФ напомнило, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят гражданам без получения соответствующей заявки и не запрашивают их данные.

Сегодня, 16 января, портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами. В письмах сказано, что сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, а также перечислены дополнительные способы защиты данных.