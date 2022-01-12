Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники обзванивают клиентов банков с помощью голосовых роботов

Мошенники придумали новую схему обмана банковских клиентов при помощи голосовых роботов. Голосовые помощники звонят гражданам, сообщают о подозрительных операциях и просят подтвердить их, рассказали «Вечерней Москве» в МВД России.

Чаще всего голосовой помощник сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с личным кабинетом. Затем робот просит сообщить, сам ли человек совершал эти операции. При отрицательном ответе помощник соединяет клиента банка с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, который во время разговора пытается получить максимум информации об абоненте, чтобы оформить на них кредиты.

Сотрудники полиции добавляют, что при получении подобных звонков следует сбрасывать их и лично связываться с банком путем самостоятельного набора номера.