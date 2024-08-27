Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в «Телеграме»

Пользователям предлагают «сохранить личные данные»

Злоумышленники придумали новую схему кражи аккаунтов в «Телеграме». Они предлагают перенести личные данные пользователей якобы на безопасный ресурс, сообщили в Роскачестве.

Неизвестные пишут пользователям с аккаунта, идентичного службе поддержки мессенджера. Они предлагают сохранить личные данные, перенеся их на «безопасный ресурс». Если человек соглашается, они направляют ему ссылку. После перехода по ней злоумышленники получают полный доступ к аккаунту пользователя, видят его переписки, фотографии и прочее.

Эксперты Роскачества добавили, что в общении с неизвестными необходимо проявлять особую осторожность. Кроме того, там рекомендовали удалить из мессенджера всю «чувствительную» информацию в связи с возможной утечкой данных.