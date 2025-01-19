Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram со лжеголосованием

В ход идут фишинговые ссылки

В полиции россиян предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу аккаунтов в мессенджере Telegram. Злоумышленники рассылают ссылки с просьбой проголосовать за определенного человека, на самом деле жертве предлагают ввести свои данные на фишинговом сайте, предупредили в МВД России.

Как правило, сообщение с просьбой о голосовании приходит от знакомого человека, который давно не был онлайн.

Полицейские настоятельно рекомендуют пользователям не переходить по ссылкам даже от знакомых людей и никуда не вводить свои данные. Если есть возможность, лучше связаться с человеком иным способом и уточнить, действительно ли он отправлял сообщение.