Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с электронным дневником

Злоумышленники для взлома аккаунтов на «Госуслугах» начали звонить детям

Мошенники начали звонить россиянам от лица школьных учителей. Они просят предупредить детей, что им позвонят и попросят назвать код из СМС для обновления электронного дневника. На самом деле таким образом злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе МВД России.

«Аферисты используют нейросети, чтобы подделать голос учителя, и подбирают правдоподобные предлоги: обновление электронного журнала, списков учащихся или профиля в „Сферуме“. А затем просят родителей предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы»,— уточнили в ведомстве.

После этого злоумышленники звонят детям и просят их продиктовать код из СМС, благодаря которому получают доступ к «Госуслугам».

Если поступил подобный звонок, необходимо положить трубку и самостоятельно связаться с учителем. Также важно предупредить о мошеннической схеме детей, чтобы они никому не называли коды из СМС и не сообщали другие данные.