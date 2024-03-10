Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с анализами

Неизвестные выманивают миллионы рублей так или иначе

Сотрудники полиции предупредили россиян о новой мошеннической схеме. По словам правоохранителей, неизвестные представляются врачами и настаивают на прохождении дорогостоящего курса лечения, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Мошенник представляется помощником какого-либо „профессора“ или „главврача“ и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее. Также он добавляет, что необходимо срочное лечение. Далее жертве перезванивает „главный врач“ и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное»,— уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что неизвестные настаивают на лечении при помощи дорогостоящего препарата и добавляют, что перевести деньги необходимо сразу.

Правоохранители призывают не разговаривать с незнакомыми людьми ни о своем здоровье, ни о финансах. Если неизвестные начинают любыми способами выманивать ваши данные или данные карт, необходимо сразу же класть трубку.