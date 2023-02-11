Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами и соцвыплатами

Злоумышленники обещают зачислить выплаты, а сами снимают деньги со счетов доверчивых граждан

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как рассказал в интервью газете «Известия» зампред Банка России Герман Зубарев, злоумышленники размещают в заметных местах QR-коды, при переходе по которым обещают помощь с соцвыплатами, а на самом деле похищают деньги со счетов людей.

По его словам, мошенники расклеивают объявления о помощи в получении соцвыплат в подъездах, на домах, парковках, остановках общественного транспорта — то есть в местах скопления людей. При сканировании QR-кода пользователь попадает в чат-бот в мессенджере, где ему сообщают о том, что ему положена выплата. Под предлогом ее оформления мошенники запрашивают личные данные и данные банковской карты. После чего со счета человека списывают все деньги.

«У мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей — это пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми. Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства»,— пояснил Герман Зубарев.

Россиянам следует быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Информацию о льготах и мерах социальной поддержки можно получить в органах местного самоуправления, в Социальном фонде России, а также на Госуслугах.