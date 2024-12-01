Россиян предупредили о новом виде мошенничества с анимированными открытками

Изображение с расширением gif рассылают в мессенджерах

Злоумышленники начали рассылать пользователям мессенджеров анимированные открытки с расширением gif. Как только человек открывает файл, на его телефон загружается вредоносная программа, собирающая данные, сообщают РИА Новости со ссылкой на Аллу Храпунову, эксперта «Народного фронта».

По словам Аллы Храпуновой, сейчас многие обмениваются открытками, которые «оживают» и становятся красочными, если на них нажать. Но стали известны случаи, когда мошенники встраивают в файл вредоносную программу, и она автоматически загружается, как только пользователь нажимает на картинку. Вирус собирает данные пользователя, в том числе логины и пароли, и они становятся известны злоумышленникам.

Кроме того, просмотр изображения может перебросить пользователя на фишинговый сайт, который автоматически соберет все данные.

Эксперт рекомендует не открывать файлы, присланные незнакомцами. Не терять бдительность важно и во время общения с кем-то из списка контактов — их могут взломать и начать рассылать вредоносные файлы.