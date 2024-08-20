Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Пользователей призывают не переходить по сторонним ссылкам

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем присылают ссылку для «повышения безопасности» аккаунта, рассказала изданию РИА Новости куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По словам эксперта, ссылку якобы для повышения безопасности неизвестные отправляют с поддельного аккаунта Telegram Security Messenger, поэтому чаще всего пользователь даже не подозревает, что сообщения приходят от мошенников. На самом деле ссылка является вирусной, и после перехода по ней злоумышленники без труда получают доступ к аккаунту жертвы.

Алла Храпунова рекомендует пользователям быть бдительными и предварительно проверять все присылаемые ссылки через специальные сервисы выявления вирусов.