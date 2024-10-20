Россиян предупредили о мошенничестве в мессенджерах с фотографиями

Неизвестные присылают замаскированные вредоносные программы

В МВД России рассказали о новой схеме обмана россиян, направленной на кражу денег с банковских счетов. Неизвестные рассылают в Telegram или WhatsApp файл, замаскированный под фото, и вынуждают пользователя скачать его. После этого на телефон устанавливается вирусная программа.

В полиции предупредили, что неизвестные присылают файл с расширением apk и сообщение: «Привет, это ты на фото?». С первого взгляда файл действительно выглядит как фото, однако расширение у него — программное. Не заметив этого, пользователь скачивает файл, и на его смартфон устанавливается вирусная программа. После этого злоумышленники получают доступ ко всем приложениям, в том числе банковским.

Полицейские призывают пользователей быть бдительными, ни в коем случае не скачивать файлы, тем более от незнакомцев, а также предупредить о новой мошеннической схеме близких людей.