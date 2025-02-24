Россиян предупредили о мошенничестве с восстановлением карт Visa и MasterCard

Злоумышленники просят владельцев пластика перейти по специальной ссылке

Владельцы банковских карт платежных систем Visa и MasterCard начали получать СМС от «банков» с предложением восстановить функционал карт. Для этого просят перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. Так злоумышленники крадут данные карт. О новой мошеннической схеме предупредили эксперты Роскачества.

Как правило, сообщения приходят с номера, максимально схожего с номером банка. «Сотрудники» предлагают пройти ограниченную по времени валидацию, чтобы вернуть полный функционал карты и иметь возможность в том числе оплачивать покупки за рубежом. Для этого просят перейти по ссылке и на открывшейся странице ввести данные карты. При этом макет страницы максимально схож с сайтом банка.

Как только человек вводит данные карты, они оказываются у мошенников. Кроме того, на устройство пользователя, перешедшего по ссылке, может попасть вирус.

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для „валидации“ карт или установки какого-либо программного обеспечения»,— предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Россиян просят быть бдительными.