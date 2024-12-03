Россиян предупредили о мошеннической схеме с налоговой и QR‑кодами

Неизвестные начали запугивать людей конфискацией денег якобы за незадекларированный доход

В России зафиксировали новую мошенническую схему: людей пугают конфискацией денег якобы за незадекларированный доход и присылают QR‑код для оплаты мнимого налога. На самом деле человек отправляет деньги на счет мошенника, передают РИА Новости со ссылкой на налогового юриста Александра Хаминского.

Неизвестные представляются сотрудниками налоговой службы или силовых структур и предлагают перейти в мессенджер для дальнейшего общения. Там потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему ФНС или символику портала «Госуслуги». «Сотрудник налоговой» сообщает, что у пользователя имеется незадекларированный доход, и начинает пугать конфискацией средств в доход государства. Для урегулирования ситуации звонивший отправляет QR‑код, по которому предлагает жертве уплатить налог.

По словам юриста, все платежи по такому QR‑коду поступят на счет злоумышленника. Он также обещает возврат средств через несколько дней, чтобы притупить внимание жертвы и успеть снять наличные.

Чтобы не стать жертвой новой мошеннической схемы, юрист напоминает, что все сообщения сотрудники налоговой направляют в личный кабинет пользователя. Кроме того, ни налоговики, ни сотрудники силовых ведомств не общаются с людьми в мессенджерах.