Россиян предупредили о краже аккаунтов в WhatsApp под предлогом голосования в фотобаттлах

О популярной мошеннической схеме вспомнили накануне Дня знаний

Россиян предупредили о краже аккаунтов в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Неизвестные просят проголосовать за их ребенка в фотобаттле, сообщая, что до победы осталось всего пара голосов. Если пользователь соглашается, ему отправляют ссылку на фишинговый сайт, после чего мошенник получает доступ к аккаунту жертвы, сообщили в газете «Известия».

На странице сайта пользователя просят доказать, что он не бот. Для этого необходимо пройти верификацию с помощью WhatsApp. Далее жертву просят ввести код из функции мессенджера «Связанные устройства». Если его ввести, то неизвестные получат полный доступ к аккаунту человека.

Похищенные аккаунты мошенники могут использовать для хищения денег. Например, просить одолжить какую-то сумму от имени пользователя у его контактов.