Россиян обяжут эвакуироваться из своих домов при угрозе возникновения ЧС

Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ о защите населения от чрезвычайных ситуаций

Граждане России должны будут в скором времени самостоятельно эвакуироваться с территории, где объявлена чрезвычайная ситуация или существует угроза ее возникновения. Таковы поправки в федеральный закон, принятые сегодня, 15 декабря, Госдумой РФ, сообщает пресс-служба парламента.



Законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента еще в марте 2021 года, вызвал оживленную дискуссию в обществе и породил множество кривотолков. Руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя принятие поправок, объяснил нюансы нововведения.

Прежде всего, эвакуация из зоны стихийного бедствия не является принудительной. Однако закон возлагает на россиян обязанность покинуть жилье, оказавшееся в зоне ЧС, административная ответственность за неподчинение может быть выражена в штрафе от одной до 30 тысяч рублей.

Самостоятельно спасаться никому не нужно: эвакуацию все же должны объявить комиссии по ЧС разных уровней, от муниципального до федерального. Причем причина должна быть более чем весомой — например, в случае, когда населенный пункт или территория какого-то предприятия оказывается в зоне лесного пожара или наводнения и есть реальная угроза жизни и здоровью людей. По словам Василия Пискарева, обязательной эвакуация становится только после принятия решения комиссии по ЧС и получения гражданами инструкций от уполномоченных лиц, в том числе через средства оповещения и СМИ. Комиссии же должны заранее предусмотреть места для пунктов временного размещения, питание, медобслуживание и создать другие условия. Впрочем, не возбраняется разместиться и у родственников или знакомых.

Параллельно с принятием закона разрабатывается также документ, регламентирующий работу правоохранительных органов в зоне ЧС: ведь главной причиной отказа граждан от эвакуации часто становится опасение за свое имущество. В Госдуме заверяют, что мародерства в оставленных людьми домах не допустят полиция и Росгвардия.

Как сообщало Первое областное информагентство, жителям Челябинской области регулярно приходится сталкиваться с природными чрезвычайными ситуациями. В июле 2021 года, напомним, крупный лесной пожар на юге региона достиг границ поселков Джабык и Запасное. Сгорело несколько десятков жилых домов и хозпостроек, часть жителей тогда эвакуировали поездом и автобусами. Впоследствии пожар в Джабыке стал поводом для визита на Южный Урал президента России Владимира Путина, распорядившегося оказать помощь погорельцам и выделить средства на развитие пострадавшего муниципалитета.