Россиян будут извещать персонально о праве на получение различных пособий

Первые уведомления придут родителям детей-инвалидов и родственникам пенсионеров

С 1 сентября 2023 года социальные службы начнут персональную рассылку уведомлений о праве на получение ряда пособий. Постановление, утверждающее порядок этой работы, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Первыми уведомления получат граждане, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми. Речь идет о ежемесячных компенсационных выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь»,

— уточняют в пресс-службе.

Россиян будут персонально информировать о доступных мерах социальной поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если человек не зарегистрирован на портале.

Ранее мы писали, что в Челябинской области электронный рецепт придется дублировать на бумаге для налоговой службы. Однако в будущем он позволит получать вычет вообще без бумаг.

