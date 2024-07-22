Россиян начали пугать штрафами за посещение запрещенных сайтов

Отправлять деньги неизвестным не следует

Мошенники начали пугать россиян штрафами за посещение запрещенных в стране сайтов. Неизвестные предупреждают о проблемах с законом и требуют перечислить деньги, чтобы их избежать. Как сообщил руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин агентству «Прайм», это развод, поскольку законодательством штрафы за посещение запрещенных сайтов не предусмотрены.

Юрий Быстрыкин уточнил, что сообщение о нарушении закона может всплыть не только на запрещенном в РФ сайте, но и на любом другом, если мошенники установили там соответствующие настройки. А чтобы пользователь перешел на сайт, где с него потребуют деньги, неизвестные оставляют на различных ресурсах замаскированные ссылки. Пользователь, сам того не зная, случайно переходит по ней и видит сообщение о штрафе и скором приезде к нему полицейских.

Те, кто не разбирается в законах, действительно пугается и готов перевести деньги на указанный счет, чтобы избежать проблем. Но, по словам Бастрыкина, в России нет штрафов за посещение подавляющего большинства сайтов, а значит, переводить деньги не следует.

Если же мошенники проявляют настойчивость, лучшего всего заблокировать их.