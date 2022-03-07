Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий

Меры приняты для поддержки экономики и бизнеса в условиях санкций

С 6 марта в России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, которые действовали в 2020 году в качестве антикризисной меры. Как отметили в пресс-службе правительства РФ, принятое решение является частью комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях санкций. Постановление опубликовано 7 марта на сайте федерального правительства.

«В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты, то есть обязательную оценку финансовой устойчивости, — этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Заявку на участие в программе организации могут подать через профильные министерства. Верифицироваться они будут межведомственной комиссией Минэкономразвития.