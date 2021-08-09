Россия возобновляет полеты в Египет, Доминикану, Молдавию и Бахрейн

На сегодняшний день из РФ можно вылететь в 50 стран

С сегодняшнего дня, 9 августа, Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и еще тремя странами: Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ.

Рейсы по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять раз в неделю на каждом из маршрутов. Как сообщает издание ТАСС, квоты на полеты на данный момент выбрала авиакомпания «Россия». Первые рейсы уже приземлились в аэропортах курортов.

Кроме того, с сегодняшнего дня возобновляется авиасообщение с Бахрейном, по маршруту Москва — Манама самолеты будут отправляться дважды в неделю. В Доминикану можно будет улететь по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа и Москва — Пуэрто-Плата, всего будет три рейса в неделю. В Молдавию по маршруту Москва — Кишинев самолеты будут отправляться три раза в неделю.

«Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю»,— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рекомендует россиянам перед поездками сделать прививку от COVID-19.