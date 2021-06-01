Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с восемью странами, в числе которых — Австрия, Люксембург, Хорватия и другие. Об этом накануне сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, два раза в неделю из Москвы будут отправляться рейсы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Рабат (Марокко) и Загреб (Хорватия). Один раз в неделю — в Бейрут (Ливан) и Люксембург. Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией. Самолеты из Москвы в Тирану будут летать один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня будет увеличено количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан и некоторые другие страны.

«На взаимной основе будет увеличено количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю. Будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен»,— говорится в сообщении.

Со 2 июня будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, еженедельно из Москвы в Лондон будут отправляться три рейса.

С Турцией и Танзанией решено продлить действующие ограничения до 21 июня 2021 года включительно.