Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Первый самолет отправится в республику 1 июля

С 1 июля в России возобновят регулярное авиасообщение с Кубой. Как сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, выполнять рейсы на Boeing 777 будет авиакомпания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота», передает издание «РИА Новости».

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании „Аэрофлот“»,— цитирует издание вице-премьера.

В «Аэрофлоте» заявили, что продажи билетов откроют уже через неделю.

Ранее после четырех лет перерыва авиасообщение возобновилось с Грузией. Первый рейс из Москвы в Тбилиси отправился накануне, 19 мая.