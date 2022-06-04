Россия снимает введенные из-за COVID ограничения на въезд для иностранцев с 14 июня

Также с 14 июня возобновят железнодорожное сообщение с Узбекистаном

С 14 июня Россия снимает эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в страну на самолетах или через морские пункты пропуска. Об этом 3 июня сообщили на оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, передает пресс-служба федерального правительства.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска»,— сообщили в правительстве РФ.

Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград, а также снимаются ограничения на въезд в Россию граждан Узбекистана.