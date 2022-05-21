Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на транспортное сообщение с рядом стран

В их числе — Китай, ЛНР, ДНР, Украина и другие

Правительство Российской Федерации утвердило перечень стран, в отношении которых сняты введенные из-за коронавируса ограничения на транспортное сообщение. В список вошли девять иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в перечень вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Ранее указом президента РФ Владимира Путина от 15 июня 2021 года было приостановлено течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в России для иностранцев. В документе отмечалось, что оно приостанавливалось на период до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами. Таким образом, теперь в отношении граждан из вышеуказанного перечня стран через 90 суток возобновится течение сроков пребывания в России.