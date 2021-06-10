Россия с 10 июня возобновляет полеты еще в восемь стран

Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией

С 10 июня Россия официально возобновит авиасообщение еще с несколькими странами. Оно было прервано в прошлом году из-за пандемии. Авиакомпании откроют прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Возможно возобновление чартерного авиасообщения с Албанией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Квота на полеты между Москвой и столицей другой страны в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана. Два раза в неделю из Москвы будут отправляться рейсы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Рабат (Марокко) и Загреб (Хорватия). Один раз в неделю — в Бейрут (Ливан) и Люксембург. Самолеты из Москвы в Тирану (Албания) будут также летать один раз в неделю.

Возобновлено и железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва на ежедневной основе. По решению оперштаба увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва — Минск. Точных дат рейсов на сайте РЖД пока нет.

С 2 июня возобновлено авиасообщение с Великобританией, еженедельно из Москвы в Лондон будут отправляться три рейса. С Турцией и Танзанией решено продлить действующие ограничения до 21 июня 2021 года включительно.

Из аэропорта Челябинска туристы уже полетели в Египет (Каир). В июне начнутся полеты в Ларнаку.

31 мая Челябинск с рабочим визитом посетил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он побывал в международном терминале аэропорта имени И. В. Курчатова и оценил выполненные в нем работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу.