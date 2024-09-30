«Россия пришла по-настоящему»: житель Южного Урала рассказал о работе в ДНР

Как работает в Волновахе команда Челябинской области

Два года назад новые регионы воссоединились с Россией. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей четыре дня голосовали на референдуме. Руководители территорий подписали договоры о вхождении 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля. Примерно с того же времени в городе Волновахе Донецкой области работает житель Южного Урала Михаил Подобед. Он приехал туда в составе команды Челябинской области, чтобы помогать в восстановлении города. И возвращаться собирается только вместе с командой.





Связь Челябинск - Волноваха

Читатели «Первого областного» знают Михаила по прошлым материалам. Мы уже рассказывали, что в прифронтовой город он уехал, будучи директором сельской школы. Два года представляет правительство Челябинской области в подшефной Волновахе. Помогает и практически, и методически, занимается гуманитарной помощью, восстановлением социальных объектов.

«Продолжаем заниматься тем, чем занимались, — это восстановление нормальной жизни. Восстановили здание социального фонда России. Полностью заменили коммуникации, мебель. То же самое с центром занятости населения Волновахи. Сейчас это полноценные учреждения, которые оказывают услуги населению», — мы беседуем с Михаилом по телефону.

Связь Волноваха — Челябинск устойчивая, и не подумаешь, что менее чем в часе езды от собеседника проходит линия фронта. Михаил Подобед подтверждает — Волноваха пока остается прифронтовым городом. Линия фронта упирается в Угледар, который в 40 километрах от Волновахи.

Здания, о которых рассказывает Михаил, недавно посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Правительство региона за два года восстановило в подшефном городе более 270 жилых домов, школ, спорткомплексов, больниц и прочих административных зданий.





В Волноваху из Челябинской области идет спецтехника, медикаменты, канцелярия. Направляются продуктовые и гуманитарные наборы. Детский отдых — также пока забота южноуральских властей.

Поверили те, кто не верил раньше

Укрепление доверия к России проявилось как раз на теме детского отдыха.

«Когда мы только начали отправлять детей на летний отдых, со стороны некоторых родителей было настороженное отношение. Витали конспирологические теории, якобы детей сейчас переправят в Россию, там усыновят и они больше не вернутся. А спустя несколько месяцев у нас стояли очереди из желающих отправить детей в Россию на летний отдых», — вспоминает южноуралец.





Люди видят реальные дела. И если у кого-то и оставалось недоверие — меняется отношение даже у них.

«Ради этого мы и работаем, чтобы люди понимали — Россия пришла по-настоящему, со своими делами, со своим способом решения вопросов, с социальной инфраструктурой и законами», — говорит Михаил.

Недавно произошло радостное для семей Волновахи событие — открылся после ремонта детский сад № 2. Это один из 23 социальных объектов, восстановленных в городе Челябинской областью. Садик пострадал после обстрелов. Капитальный ремонт не ограничился стенами и крышей. Его укомплектовали оборудованием, мебелью, оснастили пищеблок, сделали новые площадки — с прорезиненным покрытием.

Челябинская область в Волновахском районе провела диспансеризацию населения. Для этого с Южного Урала приехали мобильные ФАПы и специалисты. Они ездили по селам, работали бригады южноуральских врачей. Михаил Подобед в составе команды правительства занимался координацией работы медиков.

Рядом линия фронта

Кажется, мирная жизнь в Волновахе наладилась.

«Правильнее сказать — жизнь налаживается. Пока мы не можем говорить, что всё замечательно. Ведь, например, для диспансеризации не должны приезжать медики из других регионов», — поправляет Михаил.

В Волновахском районе проживает более 100 тысяч человек. Несмотря на близость к фронту, в городе кипит жизнь. Дети учатся в школах, работают детские сады, больницы, другие социальные учреждения.

Задачи Михаила Подобеда и его коллег не ограничиваются мирным населением. Гуманитарная помощь военнослужащим тоже проходит через них. Южноуральские волонтеры ежедневно работают по заявкам бойцов. Ручейки гуманитарки соединяются в региональном правительстве и направляются в воинские части.

«Постоянно занимаемся организацией поддержки военнослужащих. Стараемся помогать всем, кому можем, совместно с Народным фронтом, с администрациями муниципалитетов и правительства Челябинской области. Один из самых важных моментов в работе — это взаимодействие с 90‑й танковой дивизией», — рассказывает южноуралец.





Родные, милые места

Мы спросили Михаила, осталась ли у него связь с Мирненской школой, которой он руководил до командировки в Донбасс.

«Конечно, я же до сих пор директор. Активно поддерживаю кадетский отряд, который работает в школе. Есть определенные планы, чтобы сделать это направление интереснее, добавить активностей с выездами в действующие части военно-морского флота», — при упоминании школы голос собеседника наполнился теплом.

В день воссоединения новых регионов с Россией, 30 сентября, в Москве состоится концерт, посвященный этой значимой дате. Михаила Подобеда и других участников команды правительства Челябинской области пригласили туда как почетных гостей. Ведь их работа обеспечивает связь между регионами нашей большой страны.