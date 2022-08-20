Россия отправит на Донбасс более 4,9 миллиона учебников к 1 сентября

Большую часть книг получит Донецкая Народная Республика

К началу учебного года Россия планирует отправить на Донбасс более 4,9 миллиона школьных учебников, причем 80% из них должны быть отправлены уже к 1 сентября. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Создаем с коллегами межфракционную рабочую группу Госдумы по противодействию искажению образования, чтобы совместными усилиями разработать программу денацификации образования на освобожденных территориях. Руководитель группы Борис Чернышов представил мониторинговый доклад „О нацификации образования на Украине“, в котором предлагаются некоторые решения. Главным, на мой взгляд, на данном этапе является своевременная отправка новых учебников на Донбасс»,— написала Яна Лантратова.

По ее словам, из 4,9 миллиона экземпляров учебно-методической литературы 2,56 миллиона будут отправлены в Донецкую Народную Республику, 850,8 тысяч экземпляров — в Луганскую Народную Республику. На остальные территории поступит 1,49 миллиона учебников.

До 1 сентября ДНР и ЛНР должны получить 80% книг. Оставшиеся учебники поступят на освобожденные территории до 20 сентября. В первую очередь отправят те книги, без которых невозможно начать учебный год, то есть учебники по русскому языку, математике, физике, истории, географии, химии и другим.