Россия ограничила ввоз некоторых продуктов из Китая

В них обнаружили запрещенные компоненты

В Россию временно прекратили ввоз некоторых продуктов из Китая. Среди них — кукурузные чипсы, сублимированная лапша и некоторые сладости. Как сообщили в пресс-службе Роспотребназдора, в них обнаружены запрещенные компоненты.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе обязательных проверок обнаружили в сублимированной кукурузной лапше, чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема с печеньем и игрушкой внутри запрещенные ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%. В некоторых упаковках этих продуктов их содержание превышено в пять раз.

При этом на маркировке упоминания о наличии запрещенных компонентов нет, что противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Ввоз данных продуктов прекращен до особого распоряжения Роспотребнадзора. Ситуация находится на особом контроле ведомства.