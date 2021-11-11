России и миру грозит вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации в 2020 году

Тревогу бьют эксперты Всемирной организации здравоохранения

В 2020 году из-за разгула коронавируса по всему миру более 22 млн детей пропустили первую из двух инъекций вакцины от кори, что повышает риск новых вспышек заболевания. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.

Вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95-процентного охвата иммунизацией.

«Слабые мониторинг кори, тестирование и информирование о болезни ставят под угрозу способность стран предотвращать вспышки этой крайне заразной болезни. Плановая вакцинация должна быть защищена и усилена. В противном случае мы рискуем обменять одну смертоносную болезнь на другую», — предупредила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

Напомним, корь считается одним из самых заразных вирусных заболеваний. Она способна привести к таким осложнениям, как отит, менингит и энцефалит, а также к смертельному исходу.

По оценке специалистов, с начала этого века благодаря вакцинации в мире удалось предотвратить более 30 млн смертей от этой болезни. А в 2020 году по всему миру корью переболели около 7,5 млн человек.

Одна из последних вспышек кори была в Троицке в 2013 году. Заболевание в город привезла цыганская семья из Златоуста.