Россельхознадзор заблокировал ввоз более 20 тонн винограда на границе Челябинской области

Партии из Китая и Казахстана не пустили в Россию из‑за отсутствия маркировки

Свыше 20 тонн свежего винограда не были допущены на территорию России через пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ввоз двух партий продукции был запрещен из-за нарушений фитосанитарных требований.

Первая партия китайского винограда массой 19,3 тонны следовала из Киргизии в Челябинск. При проверке документов выяснилось, что в маркировке груза отсутствуют данные о месте его происхождения. Вторая партия казахстанского винограда весом 1,5 тонны, направлявшаяся в Магнитогорск, была забракована потому, что маркировка отсутствовала на части товара.

«Отсутствие полных данных в маркировке делает невозможным ввоз продукции на территорию страны, так как не позволяет подтвердить ее законное происхождение и безопасность», — пояснили в ведомстве.

Грузы возвращены в Казахстан, а водители транспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение карантинных требований Евразийского экономического союза.