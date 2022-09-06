Россельхознадзор рекомендовал жителям Челябинской области избегать контакта с дикими животными и птицами из‑за вируса

Всего по стране сейчас зарегистрировано 47 случаев заражения

Региональный Россельхознадзор на фоне вспышки птичьего гриппа в Кунашакском районе опубликовал рекомендации предприятий и фермеров Челябинской области. Появились также советы для горожан. Главное правило — не контактировать с дикими животными и птицами.

Предприятиям и фермам нужно ужесточить пропускной и санитарный режимы, исключить скопление диких пернатых, например голубей, на птицефабриках. Также важно проследить за эффективностью обеззараживания воды. Работникам птицефабрики нельзя содержать птицу в личных подсобных хозяйствах, а на территории предприятия не должны жить кошки и собаки (кроме сторожевых на привязи).

«Рекомендуется ввоз инкубационного яйца и цыплят осуществлять только из благополучных хозяйств; регулярно проводить мониторинг состояния здоровья птицы, в том числе синантропной и дикой птицы, обитающей на птицефабриках и сопредельной территории; провести дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики», — добавили в Россельхознадзоре.

Гражданам советуют не контактировать с дикими животными и птицами, которые ведут себя неестественно: нет страха перед людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь. Важно также сообщать ветеринарам обо всех случаях обнаружения трупов животных и птиц.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Кунашакском районе Челябинской области присвоили статус «неблагополучный с вакцинацией». Всего по стране сейчас зарегистрировано 47 случаев заражения.