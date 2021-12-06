Россельхознадзор проверил условия жизни бурого мишки в кафе под Саткой

Вольер с косолапым стоит на трассе уже много лет

Росприроднадзор по Челябинской области проверил условия жизни бурого мишки, который около 15 лет живет в придорожном кафе между Бакалом и Саткой. Инспекторы выехали на место после жалобы одной гражданки на жестокое обращение с хозяином леса, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что бурый медведь по кличке Малыш около 15 лет содержится в вольере на территории летнего кафе. Условия его содержания соответствуют нормам: вольер закрытый, установлен на бетонный фундамент и имеет крепкое металлическое ограждение. Уборка вольера производится два-три раза в неделю. Рацион животного состоит из каш на мясном бульоне, овощей и фруктов, каш с добавлением рыбной муки и различных лакомств.

«Медведь на момент приездов инспекторов уже готовился к зимней спячке, но вышел из своего укрытия, благодаря чему животное удалось хорошо осмотреть. Ветеринарный специалист отметил, что внешних признаков заболеваний не замечено: животное выглядит хорошо упитанным, шерсть густая и блестящая, глаза и нос чистые, без выделений», — замечают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Условия содержания мишки признали удовлетворительными, нарушений ветеринарного законодательства инспекторы не нашли. И теперь медведь может спокойно провалиться в спячку.