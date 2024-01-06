Россельхознадзор прокомментировал информацию о «замерзающих» в Копейске верблюдах

Животные к такому климату хорошо приспособлены

Взволнованные жители Копейска сообщили в социальных сетях о том, что на улице в 20-градусный мороз замерзают верблюды, которых привезли в город в рамках цирковой программы. В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям сообщили, что животные к такому климату приспособлены, а у их владельца есть все необходимые документы и разрешения.

«Двугорбый верблюд хорошо приспособлен к обитанию в условиях резко континентального сухого климата с жарким и сухим летом и очень морозными и снежными зимами. Суровые зимы верблюды переносят сравнительно легко благодаря исключительно густой шерсти»,— уточнили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, верблюды принадлежат крымскому предпринимателю, и сейчас он ездит по стране с передвижным цирком, в котором задействованы двугорбые. Животные содержатся в специальном шатре, на улицу их выводят только для прогулки.

Лицензия Россельхознадзора у предпринимателя есть, все остальные документы также в порядке.