Россельхознадзор пресек поставку говядины без документов в детсад на Южном Урале

Партию мяса ждали на пищеблоке в Агаповском районе

Компания из Магнитогорска пыталась продать говядину без документов в один из детских садов Агаповского района. Сомнительную сделку пресекли эксперты Россельхознадзора. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Мониторя данные информационной системы «Мерекурий», куда заносятся документы о происхождении всей животноводческой продукции в России, эксперты ведомства обнаружили партию говядины без документов.

«Компания из Магнитогорска оформила ветеринарный сопроводительный документ на партию говядины бескостной блочной, которая была введена в оборот без документов, подтверждающих происхождение мяса. Мясо должно было попасть в детский сад Агаповского района. Но управление Россельхознадзора аннулировало оформленные ветеринарные документы. Говядина в детский сад так и не поступила»,

— рассказывают в пресс-службе.

Между тем компания из Саратовской области ввела в оборот 30 кг колбасных изделий, 9 кг сыра, 7 кг мясных консервов без документов о происхождении. На момент проверки эта продукцию уже отправили из Челябинска в Свердловскую область. Теперь ее продвижение на мясном рынке контролируют наши соседи.