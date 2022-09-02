Мониторя данные информационной системы «Мерекурий», куда заносятся документы о происхождении всей животноводческой продукции в России, эксперты ведомства обнаружили партию говядины без документов.
«Компания из Магнитогорска оформила ветеринарный сопроводительный документ на партию говядины бескостной блочной, которая была введена в оборот без документов, подтверждающих происхождение мяса. Мясо должно было попасть в детский сад Агаповского района. Но управление Россельхознадзора аннулировало оформленные ветеринарные документы. Говядина в детский сад так и не поступила», — рассказывают в пресс-службе.
Между тем компания из Саратовской области ввела в оборот 30 кг колбасных изделий, 9 кг сыра, 7 кг мясных консервов без документов о происхождении. На момент проверки эта продукцию уже отправили из Челябинска в Свердловскую область. Теперь ее продвижение на мясном рынке контролируют наши соседи.