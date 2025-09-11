Россельхознадзор подтвердил отсутствие ГМО в южноуральской пшенице

В регионе прошли выборочные проверки

В Челябинской области провели мониторинг наличия генетически модифицированных организмов (ГМО) в сельскохозяйственных культурах. Проверки проводились без предварительного уведомления фермеров, что позволяет получить более объективные результаты, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалисты управления провели визуальный осмотр земельных участков в Красноармейском, Чебаркульском и Кизильском районах. Также были отобраны образцы вегетативных частей растений, включая мягкую яровую пшеницу и подсолнечник, для дальнейшего анализа на наличие ГМО. Изъятые материалы были направлены на исследование в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты испытаний подтвердили отсутствие генетически модифицированных организмов в проверенных образцах. Это свидетельствует о высоком уровне экологической безопасности сельхозпродукции региона.