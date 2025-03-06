Россельхознадзор обнаружил поддельное масло в сети «Светофор» на Южном Урале

До 11 марта инспекторы ведомства побывают с проверками в 19 магазинах области

Россельхознадзор начал масштабную проверку магазинов «Светофор» в Челябинской области. С прокуратурой согласовали инспекцию 19 магазинов ООО «Торгсервис 74», в том числе 11 в Челябинске, 6 — в Магнитогорске, по одному — в Каслях и Кыштыме, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверки стартовали 26 февраля и продлятся до 11 марта. Уже отобрано 15 проб различной продукции животного происхождения: сливочного масла, сыра, сметаны, меда, яиц, колбасы, свинины, мяса птицы, которые сейчас находятся на экспертизе.

«Две марки сливочного масла уже не прошли лабораторный „экзамен“. В продукции челябинского производителя ООО „Ру.Милк“, а также от свердловского ИП Степановой В. В. выявлены растительные жиры и масла, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и говорит о фальсификации», — рассказали в Россельхознадзоре.

Управление уже аннулировало производственные сертификаты на продукцию. Ее владельцы и производители уведомлены о необходимости прекращения реализации.

Напомним, ранее сообщалось, что в магазинах сети «Светофор» были выявлены нарушения ветеринарного законодательства и техрегламентов.

Подобные проверки проводятся в магазинах по всей стране. И, кстати, в пробах вышеназванного челябинского масла, взятых в Благовещенске, также найдены растительные жиры.

По завершении проверки ко всем нарушителям будут приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе будут подготовлены материалы для проведения отдельных проверок, заверили в Россельхознадзоре.